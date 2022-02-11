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Yeni Kızıltepespor, Spor Toto maçına hazır

AA, Şahin Seçen - Spor
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Yeni Kızıltepespor, Spor Toto maçına hazır

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, Spor Toto ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, Spor Toto ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Mert Karatop yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, deplasmanda oynayacağı maç için Ankara'ya hareket etti.

Spor Toto-Yeni Kızıltepespor müsabakası, Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

AA / Şahin Seçen - Spor

Efeler Ligi, Spor Toto, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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