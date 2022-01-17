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Yeni Kızıltepespor'da başantrenörlüğe Mehmet Mert Karatop getirildi

Yeni Kızıltepespor'da başantrenörlüğe Mehmet Mert Karatop getirildi
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor'da başantrenörlüğe Mehmet Mert Karatop getirildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor'da başantrenörlüğe Mehmet Mert Karatop getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başantrenör Mehmet Akif Gürgen ile yolların ayrıldığı belirtilerek, Gürgen'e emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Takımın başantrenörlüğüne Karatop'un getirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Takımımız başantrenörlük için Erkek A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Karatop ile anlaşmıştır. Kızıltepe camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Spor Haberleri

Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Medya, Spor, Haber

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