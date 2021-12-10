Yeni Kızıltepespor'da Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçı hazırlıkları sürüyor

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, ligin 12. haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda Yardımcı Antrenör Selman Cevheroğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketiyle başladı.

File önünde sıçramaların ardından sporcular topla çalıştı. Atak karşılama ve savunma, sıçrama ve blok hareketleri, top tutma, manşet, servis, smaç, geriden oyun kurma ile süren antrenman altıya altı maçla sona erdi.

Antrenman sonrası Cevheroğlu, AA muhabirine, çok önemli bir maça çıkacaklarını ve galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Geçen hafta beklenmeyen mağlubiyet aldıklarını ifade eden Cevheroğlu, "Hazırlıklarımızı yapıyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlanıp iyi bir şekilde dönmek istiyoruz." dedi.

Yeni Kızıltepespor oyuncularından pasör Görkem Yazgan da maça çok iyi hazırlandıklarını kaydederek, ligin son iki maçını da kazanmak istediklerini dile getirdi.

AA / Şahin Seçen - Spor Haberleri

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