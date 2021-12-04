Yeni Kızıltepespor Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Kızıltepespor Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Yeni Kızıltepespor Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, 6 Aralık Pazartesi günü sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, 6 Aralık Pazartesi günü sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde ısınma hareketiyle başlayan antrenman, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları ile sürdü.

Antrenman sonrası AA muhabirine açıklama yapan Yardımcı Antrenör Vedat Cevheroğlu, maç iyi hazırlandıklarını belirterek, "Taraftarımızın desteğiyle de inşallah maçı kazanırız. Güzel bir maç bekliyoruz. Dostluk kazansın diyorum." dedi.

Takım kaptanı İbrahim Emet de taraftar ile ligde güzel maçlar çıkardıklarını ifade ederek, önlerinde çok önemli 3 maç olduğunu aktardı. Emet, "İnşallah güzel bir performans gösterip taraftarımızla bu 3 maçtan alnımızın akıyla çıkacağız. Pazartesi günkü maçın önemini bütün takım olarak biliyoruz, farkındayız. Çok güzel bir maç olacak. İnşallah hep beraber buradan galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

Yeni Kızıltepespor- Allpower Akü Cizre Belediyespor müsabakası, Kızıltepe Atatürk Spor Salonunda 6 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te oynanacak.

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title