Yeni kısıtlama önlemleriyle altın, gümüş fiyatları yükseldi
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Yeni kısıtlama önlemleriyle altın, gümüş fiyatları yükseldi

15.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:25
Yeni kısıtlama önlemleriyle altın, gümüş fiyatları yükseldi

Avrupa'nın birçok ülkesinde, Covid-19 vakalarındaki artışlara bağlı olarak yeni kısıtlama önlemlerinin hazırlanmasının etkisiyle, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerin fiyatları yükseldi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde, Covid-19 vakalarındaki artışlara bağlı olarak yeni kısıtlama önlemlerinin hazırlanmasının etkisiyle, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerin fiyatları yükseldi.

Emtia piyasalarındaki alımları, Londra'da yeni kısıtlama önlemlerinin ve ardından Hollanda'da da yeni bir beş haftalık karantina uygulamasının bu akşamdan itibaren devreye alınacağının açıklanması destekledi. Bunun yanında, Birleşik Krallık ve ABD'de onaylanıp uygulanmaya başlanan Pfizer ve BioNTech ortak yapımı aşının Avrupa Birliği'nde ise henüz onaylanmaması da, değerli metallere alımları artırdı. İspanya Sağlık Bakanlığı'na göre, AB'nin aşı onayı yıl sonundan önce gelebilir.

Gelişmelerle güvenli liman varlıkların en çok talep görenleri olan altın ve gümüş fiyatları hızlı yükseldi. Spot piyasada altın fiyatı yüzde 1.0 artışla ons başına 1,846.59 dolara çıkarken, gümüş yüzde 1.86 artışla ons başına 24.29 dolara yükseldi. Aynı zamanda, platin yüzde 1.24 artışla 1,021.83 dolara, paladyum da yüzde 1.26 artışla 2,329.70 dolara çıktı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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