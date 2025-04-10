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Yeni Kırklareli Üniversitesi rektörü kim oldu? Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin AK kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Yeni Kırklareli Üniversitesi rektörü kim oldu? Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin AK kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Kırklareli Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin AK kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör ata

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin AK'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Rengin AK kimdir? Kırklareli Rektörü Rengin AK kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yeni Kırklareli Üniversitesi rektörü kim oldu? Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin AK kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?


KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. RENGİN AK KİMDİR?


Prof. Dr. Rengin AK hakkında bilgiler güncelleniyor.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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