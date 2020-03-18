Yeni Kimlik, Ehliyet ve Pasaport Başvuruları Ertelendi Yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni adımlar atan Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik, ehliyet ve pasaport çık

Yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni adımlar atan Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik, ehliyet ve pasaport çıkarmak isteyenlerin bir süre beklemesi gerektiğini dile getirdi. Acil durumlar dışında yeni başvuru almayacaklarını dile getiren Nüfus Müdürlüğü, başvuruların ertelendiğini kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyet'nin Hunan eyaletine bağlı Wuhan kentinde başlayan COVID-19 salgını, Çin Yeni Yılı tatilinin başlamasının ardından önce bütün eyalete ardından da dünyaya yayılmıştı. Çin'in salgını çok geç duyurması, tedbirleri geç alması ve insanların bölgeyi terk etmesine izin vermesinin ardından salgın, küresel pandemiye dönmüştü.

Salgının diğer ülkelere sıçramaya başlamasının ardından çeşitli adımlar atmaya başlayan Türkiye, önce sınır kapılarını kapatmış, ardından uçuşları engellemişti. Salgının iyiden iyiye yayılması ile okulları tatil eden ve insanları evlerinde kalmaya teşvik eden yetkililer, farklı önlemleri de hayata geçirmeye başlamışlardı. Salgından korunmanın en iyi yollarından bir tanesi bildiğiniz üzere diğer insanlarla teması en aza indirmekti. Temas durumunda ise ellerinizi güzelce yıkamak, en faydalı çözüm olarak gösteriliyordu.

Ehliyet, kimlik ve pasaport işlemlerinin yapıldıüğı Nüfus Müdürlükleri ise temasın en aza indirilmesini desteklemek adına başvuruları erteleme kararı aldı. Yeni kimlik, ehliyet ya da pasaport almak isteyenlerin randevu alması gerektiğini kaydeden müdürlük, acil durumlar dışında işlem yapılmayacağını belirtti.

Yeni duyuruları takip etmek ya da acil durumlarda başvuru yapabilmek için resmi Nüfurs Müdürlüğü internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.