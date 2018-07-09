Son Dakika! Yeni KHK Yayımlandı, Bazı Bakanlıklar Birleştirildi

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yeni uyum kararnamesiyle bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. KHK ile Çalışma Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi. "Bakanlar Kurulu" ibaresi Cumhurbaşkanı oldu.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI İLE AİLE BAKANLIĞI BİRLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayında yaptığı bir açıklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın birleştirileceğini duyurmuştu. KHK ile Çalışma Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi. Maliye Bakanlığı'nın yen ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirildi. Bakanlar Kurulu ibaresi ise 'Cumhurbaşkanı' olarak değişti.

G.Kurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun kalktı.