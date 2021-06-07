Yeni Keşifler İçin Rota Oluşturuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Keşifler İçin Rota Oluşturuluyor

Yeni Keşifler İçin Rota Oluşturuluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Murat Kurum Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şevval Sam Seda Sayan Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ergin Ataman Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Keşifler İçin Rota Oluşturuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 23:01:59. #1.13#

title