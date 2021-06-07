Yeni Keşifler İçin Rota Oluşturuluyor

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun.