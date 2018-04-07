Yeni Kdv Kanununa İtso'dan Tam Destek

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, KDV kanununda yapılan değişikliklerin ekonomik hayata olumlu yansımaları olacağını söyledi.

Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 33 yıldır uygulanan kanunda yapılan köklü değişiklikler, iş dünyasından olumlu tepkiler aldı. İTSO'nun yeni başkanı Yavuz Uğurdağ, KDV kanunundaki değişikliklerin ekonomik faaliyetlerde rahatlamaya yol açacağını ifade etti. Yeni düzenlemenin bilhassa ülke genelindeki yaklaşık 1 milyon dolayındaki küçük ve orta boy işletmeyi rahatlatacak içerikte olduğuna vurgu yapan Yavuz Uğurdağ, "Hükümetin ekonomik faaliyetlerde sıkıntıya neden uygulamaları sadeleştirmesi iş dünyasının önünü açıyor. Bu tarz uygulamaları son derece önemli buluyoruz" dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yeni düzenlemede gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların model olarak alındığını gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Esasında çok karmaşık olan ve bazı sıkıntılar doğuran KDV kanunu, yapılan yeni düzenleme ile basitleştirildi. Mükellefler üzerinde yük oluşturan birçok uygulama kaldırıldı. Küçük işletmelere yönelik KDV uygulamaları bakımından önemli kolaylıklar geldi. Küçük ve orta boy işletmeler bundan sonra KDV'sini beyannamesini verdiği aydan itibaren değil, ondan sonraki iki ay sonra ödeyecekler. Bu düzenlemenin yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edeceğine inanıyoruz. Yük oluşturan bazı uygulamaların kaldırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi rahatlatacağını düşünüyoruz. KOBİ'ler ekonomimizin can damarını oluşturuyor. KOBİ'lere yapılan her iyileştirme ekonomiye verir." - BURSA