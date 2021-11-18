Yeni Kaspersky Endpoint Security Cloud ile hassas bulut verileri güvende

Kaspersky Endpoint Security Cloud'un yeni sürümü, artık Microsoft 365 uygulamalarında depolanan tanımlayıcı kişisel bilgiler (PII) veya banka kartı ayrıntılarını içeren kurumsal dosyalar üzerinde de görünürlük ve denetim sağlıyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, güncellenen Kaspersky Endpoint Security Cloud'daki yeni veri keşfi özelliği, buluttaki verilere dair görünürlük sağlıyor. Bu sayede BT yöneticilerine SharePoint Online, OneDrive ve Teams dahil olmak üzere Microsoft bulut uygulamalarında herhangi bir yerde depolanan, herhangi bir kişisel veri veya banka kartı verisi içeren dosyaların bir listesini sunuyor.

Buna sürücü belgeleri, kimlik kartları, pasaportlar, oturma izinleri, sosyal güvenlik ve vergi mükellefi bilgileri gibi veriler dahil bulunuyor. Ürün verinin bulunduğu yapı, yazıldıkları ortam veya dosya uzantıları ne olursa olsun, yakın tarihli bir AV-TEST çalışmasıyla onaylandığı üzere kişisel verilerde yüzde 100 algılama sağlıyor.

Ürün, uygulamalardan herhangi birine eklenir eklenmez tüm dosyaları özel yöntemlerle tarıyor. Analiz, müşterinin Microsoft 365 bulut barındırma ortamında gerçekleştiriliyor. Bu nedenle hiçbir belge veya veri müşterinin ortamından ayrılmıyor.

BT yöneticileri, raporlarda ve algılama listesinde ve ayrıca yönetim konsolundaki gösterge panosu cihazlarında tanımlanabilir kişisel veri içeren belgelerin bir listesini alabiliyor. Her belge için yazar, belgenin Microsoft 365 uygulamalarındaki konumu, belgeye dahili olarak erişimi olan kişisel veya şirket dışından erişim olup olmadığını kontrol edilebiliyor. Yönetici daha sonra dosya sahiplerinden erişim ayarlarını iyileştirmelerini isteyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Andrey Dankevich, "Veri keşfi ve diğer Kaspersky Endpoint Security Cloud yetenekleri, veri ihlallerinin önlenmesini, bulut uygulama yönetimini ve politika kontrolünü içerecek şekilde standart uç nokta korumasının çok ötesine geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ürünün tüm bu süreçleri basit ve etkili hale getirdiğini aktaran Dankevich, "Bu da KOBİ'ler için çok önemli ve kuruluşlarındaki genel güvenlik ve farkındalık düzeyini iyileştirebilecekleri anlamına geliyor. İş açısından bakıldığında hassas veriler üzerinde böylesine güçlü bir kontrole sahip olmak, şirketlere müşteri ilişkileri ve ticari itibar açısından avantaj sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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