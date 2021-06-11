Yeni kasaplar sertifikalarını aldı

İnegöl Belediyesi'nin Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 6 bölgede düzenlenecek kurban kesim kursunun ilki, İsaören Mahallesinde yapıldı.

22 saatlik kursu tamamlayan 47 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

İnegöl Belediyesi, her yıl kurban bayramı öncesi İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlediği kurban kesim kursunu bu yıl 6 farklı bölgede gerçekleştiriyor. İlki İsaören Mahallesinde yapılan kursa, burada 47 kişi katıldı. 22 saatlik kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için İsaören Mahallesinde sertifika töreni düzenlendi.

5 BÖLGEDE DAHA KURS YAPILACAK

Kursun kurban bayramına kadar; Cerrah, Kurşunlu, Çitli, Alanyurt ve merkezde İnegöl Halk Eğitim Merkezi olmak üzere 5 bölgede daha yapılacağı ifade edilirken, kurban kesim kursunda kursiyerlere güvenli ve ibadete uygun şekilde kurban kesimi konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler veriliyor.

İsaören Mahallesinde yapılan sertifika törenine Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Sertifikaların takdimi öncesi bir açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, "İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kendi kurs merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de ihtiyaç halinde kurslar açmakta. Bugün de burada kurban kesim elemanı kursunun son günü" dedi.

ÖĞRENMEK İÇİN BİR ENGELİMİZ YOK

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Bu anlamda düzenlenen kursun da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabi hayat boyu gelişim, tazelenme, öğrenme isteği devam ediyor. Bunun için STK'larımız, okullarımız, kurslarımız var. Bununla ilgili yeter ki yeni bir şey öğrenme çabası içerisinde olan insanlar olsun. Ben kursa katılan herkesi takdir ediyorum bu gayretinizden dolayı. Bilmediğimiz çok şey olabilir ama öğrenmek için bir engelimiz yok. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEMİZ LAZIM

Tarım ve hayvancılığın önemine de vurgu yapan Başkan Taban, "Pandemi sürecinde gördük ki mobilya durabilir, tekstil veya otomotiv sektörü durabilir. Ancak gıda endüstrisi durmadı. Bunu yaşayarak gördük. Bu noktada tarımı da hayvancılığı da, büyükbaşı da küçükbaşı da geliştirmemiz lazım. Hepimize görevler düşüyor. Biz belki konunun merkezinde olamayabiliriz ama konunun STK'ları gerekli bilgiyi nereden almak isterse kaynak desteği verebiliriz. Yaptığımız işin de fayda sağlamasını istiyoruz. Bu konuda sizler de istekli olun. STK'larımız zaten bir çaba ve gayret içerisinde. Hep birlikte İnegöl'ümüzü ve ülkemizi geliştirmeye devam edelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler