Yeni kasaplar sertifikalarını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni kasaplar sertifikalarını aldı

Yeni kasaplar sertifikalarını aldı
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi'nin Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 6 bölgede düzenlenecek kurban kesim kursunun ilki, İsaören Mahallesinde yapıldı.

22 saatlik kursu tamamlayan 47 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

İnegöl Belediyesi, her yıl kurban bayramı öncesi İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlediği kurban kesim kursunu bu yıl 6 farklı bölgede gerçekleştiriyor. İlki İsaören Mahallesinde yapılan kursa, burada 47 kişi katıldı. 22 saatlik kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için İsaören Mahallesinde sertifika töreni düzenlendi.

5 BÖLGEDE DAHA KURS YAPILACAK

Kursun kurban bayramına kadar; Cerrah, Kurşunlu, Çitli, Alanyurt ve merkezde İnegöl Halk Eğitim Merkezi olmak üzere 5 bölgede daha yapılacağı ifade edilirken, kurban kesim kursunda kursiyerlere güvenli ve ibadete uygun şekilde kurban kesimi konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler veriliyor.

İsaören Mahallesinde yapılan sertifika törenine Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Sertifikaların takdimi öncesi bir açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, "İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kendi kurs merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de ihtiyaç halinde kurslar açmakta. Bugün de burada kurban kesim elemanı kursunun son günü" dedi.

ÖĞRENMEK İÇİN BİR ENGELİMİZ YOK

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Bu anlamda düzenlenen kursun da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabi hayat boyu gelişim, tazelenme, öğrenme isteği devam ediyor. Bunun için STK'larımız, okullarımız, kurslarımız var. Bununla ilgili yeter ki yeni bir şey öğrenme çabası içerisinde olan insanlar olsun. Ben kursa katılan herkesi takdir ediyorum bu gayretinizden dolayı. Bilmediğimiz çok şey olabilir ama öğrenmek için bir engelimiz yok. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEMİZ LAZIM

Tarım ve hayvancılığın önemine de vurgu yapan Başkan Taban, "Pandemi sürecinde gördük ki mobilya durabilir, tekstil veya otomotiv sektörü durabilir. Ancak gıda endüstrisi durmadı. Bunu yaşayarak gördük. Bu noktada tarımı da hayvancılığı da, büyükbaşı da küçükbaşı da geliştirmemiz lazım. Hepimize görevler düşüyor. Biz belki konunun merkezinde olamayabiliriz ama konunun STK'ları gerekli bilgiyi nereden almak isterse kaynak desteği verebiliriz. Yaptığımız işin de fayda sağlamasını istiyoruz. Bu konuda sizler de istekli olun. STK'larımız zaten bir çaba ve gayret içerisinde. Hep birlikte İnegöl'ümüzü ve ülkemizi geliştirmeye devam edelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Atilla Taş Hande Erçel Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni kasaplar sertifikalarını aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 11:59:27. #1.13#

title