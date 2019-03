Yeni Karşıyaka'nın Silueti Bambaşka Olacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İpekyolu Kentsel Dönüşüm Alanı ve Karşıyaka yeni imar revizyon planını bölge esnafına anlattı. Başkan Fadıloğlu, "Bugüne kadar cefasını çeken halkımız, bundan sonra oranın sefasını sürecek. Bölgenin yüzde 70'i yeşil alan olacak. Rantı düşünseydik, bunu yapmazdık" dedi.

Belirli aralıklarla toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen ve bilgilendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak İpekyolu Kentsel Dönüşüm Alanı ve Karşıyaka yeni imar revizyon planını anlatmak için bölgede çalışan esnafla buluştu. Esnafın görüş, öneri ve taleplerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, İpekyolu Kentsel Dönüşüm Alanı'nda Türkiye'ye örnek bir modelleme ile kentsel dönüşüm yaptıklarını söyledi.

Türkiye'ye örnek bir model oluşturduk

Yaptıkları kentsel dönüşümü vatandaşı mağdur etmeden gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Fadıloğlu, "Burada yüzde 94 oranında kamulaştırma işlemi tamamlandı. Türkiye'de örnek bir modelleme ile kentsel dönüşüm yapıyoruz. Nedir bu? Vatandaşa sadece para verilip ne halin varsa gör denilmedi. 50 metrelik parselle 3 tane evin varsa 3 tane nitelikli daire seçerek oturma imkanı sağlanacak alternatif sunduk. Bunu paraya tercih edenler oldu. Gidip çoluğuyla çocuğuyla oturanlar da oldu. Bu tür uygulama ile Karşıyaka bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ağırlıklı kısmı Seyrantepe'ye bir kısmı da Beykent'e gitti. Seyrantepe'ye taşınan vatandaşlarımızın tabi alışveriş yapmış oldukları ticari üniteler var. Oradaki esnaf müşterisini kaybetmesin düşüncesiyle aynı zamanda Seyrantepe'ye 37 dükkandan oluşan bir ticaret merkezi yaptık ki oradaki insanların ihtiyacı görülmesi, artı oradaki yıllardır duygusal bağları oluşmuş ikili münasebetleri oluşmuş esnafın yeni müşteri profilinden çok eski müşterisi ile birlikte iş yapabilmesi adına imkan sağladık. Bu da en az onun kadar önemli. Fakat hala Korutürk Caddesi'nde kalan esnafımızdan oraya gitmeyip de orada ticaretine devam eden kardeşlerimiz de burada ümitsizliğe düşmesinler. Uzun sürdü, cefa çektik diyebilirler ama inşallah en fazla sefasını sürecek olanlar da onlar olacak. Çünkü parçalı planlama yaptığımızda yine sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Bizim burada yapmak istediğimiz bütüncül bir planlama ile bu ilk etapta yapılan yerin tamamını ağırlıklı sosyal donatı alanı olarak çözüp ondan sonraki yapacağımız revizyon imar planı ile bütün ihtiyaçlarının aşağıda bu düzlükte kullanıldığı bir mekan haline dönüştürmek" açıklamasında bulundu.

Proje 8 şubat mahallesi'ne kadar

İpekyolu kentsel dönüşüm alanında yatay mimari ile ideal bir kent planlamayı düşündüklerini belirten Başkan Fadıloğlu, "Orada sosyal donatıların ağırlıkta olduğu 8 Şubat Mahallesi'ne kadar insanların gelip hayat bulacağı bir mekan elde edeceğiz. Burada hiçbir zaman rant düşünmedik. Eğer acele davransaydık çok katlı binalarla tüm Karşıyaka'yı öldürecek yapılar yapacaktık. Hiçbir zaman aldatan olmadık aldanan da olmadık. Gaziantep'te farklı noktalarında eskiden 20 tane semt sahası vardı. Şu anda maalesef bunlar ortadan kalktı. Biz yeniden o noktaya dönüşecek şekilde çocuk oyun alanları, kütüphanesi, top sahasıyla esnafı harekete geçirecek alternatif ticari unsurlarıyla ideal bir kent planlaması düşünüyoruz. Beklememizin nedeni buydu. 31 Mart günü yeniden seçildiğimde burayı en ideal şekilde milletimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Projemizde rant yok

Ranta yönelik bir kentsel dönüşüm yapmadıklarının altını çizen Fadıloğlu, "Vatandaşımız gayet rahat olsun. Biz ranta yönelik bir planlama yapmadık. Eğer ranta yönelik bir planlama yapsaydık şimdiye kadar burada etap etap katlı binalar yapardık. Bir bütüncüllük olsun diye beklettik. İnşallah bundan sonraki süreçte en nitelikli ve özel sektörün bu işin içine girmesini sağlayacak şeyler yapacağız. Kamunun, özel sektörle rekabet etmemesi lazım. Kamu; özel sektörün, yatırımcının önünü açacak planlar yapmalı. Yapmış olduğumuz bu revizyon imar planı ile yol ve ulaşım akslarını belirledikten sonra, özel sektör gelip burada yatırım yapabilecek. Hal böyle olunca, nasıl kamulaştırırken Türkiye'de örnek bir uygulama yaptıysak inşallah uygulamasına geçtiğimizde de ranta yönelik değil, sosyal donatı ağırlıklı vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bir planlama ile ve özel sektörün önünü açacak bir yapılanma ile bu işi gerçekleştiriyor olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Dikey değil yatay mimari

2 dönemde Şehitkamil bölgesinde planlı yapılanma üzerinde çok durduklarını kaydeden Fadıloğlu, "Eğer planlı yapılaşma yoksa güvenliği sağlayamazsınız, sağlık ve eğitim meselesini çözemezsiniz. Bunların hepsi planlı yapılaşmadan geçiyor. AK Parti belediyeciliğine ve Gaziantep'te son 15 yılda oluşmuş bir gecekondu mahallesini gösteremezsiniz. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'herkes bizim için birinci sınıf vatandaştır, herkes nitelikli yaşam alanlarında yaşama durumdadır' diyor. Şehitkamil'de kentsel dönüşüm bunun için öncelik taşıyor. 2 metrelik sokaklara polis giremezse güvenlik nasıl sağlanacak, bodrumda oturanların sağlıklı yetişmesi mümkün mü? Etrafı açık, yeşil, oyun ve spor alanları olan bir yapılanma modeliyle devam ettiğimizde herkes her şeyden eşit şekilde yararlanma imkanına sahip olacak. Bunun için planlı yapılanma üzerinde çok durduk. Bunu başlattık. İnşallah kaldığımız yerden bu planlamayı artık üretim noktasında konutların sayısını artırarak nitelikli yaşam alanlarıyla insanlarımızın yaşayabileceği bir yaşam alanı elde etmek en önemli projemiz. Bunun ile ilgili Seyrantepe, Beykent, Kuzeyşehir projelerini yaptık. Bundan sonra dikey değil yatay mimari ile devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Yeni proje esnafı memnun etti

Bilgilendirme toplantısı sonrası açıklamada bulunan esnaflar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından yapılan açıklamaların memnuniyet verici olduğunu ifade ettiler. Bölge esnaflardından Emrah Çelik, "Başkanımız, bugün bize bir sunum yaptı. Mahallemizde 6 yıldan bu yana devam eden bir kentsel dönüşüm süreci var. Başkanımız, şimdi kentsel dönüşüm alanında sosyal donatı alanları fazla, evlerin az olduğu bir proje anlattı. Başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza seçimlerde de başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Halil Kıtır, "Başkanımız çok güzel konuştu. Başkanımız, kentsel dönüşümden bize ev verdi. Allah, kendisinden razı olsun. Başkanımızın bize verdiği evler dört dörtlük. Başkanımız, çok duyarlı davrandı. Başkanımız, Karşıyaka'mıza güzel yeşil alan, ev, işyeri fikrinden bahsetti. Başkanımız, bizi çok memnun etti. Başkanımız, bizi tekrar fikrimizi almak için yanına davet edecek" dedi.

Fatma Kıtır, "Her şeyden çok memnunuz. Bana verilen yeni evimden çok çok memnunum. Evimin her tarafı sımsıcak. Herkes evini kentsel dönüşüme versin. Her yer temizlensin. Başkanımız, doğruyu konuştu. Başkanımız, daire verdiği kişilerin evlerinin yerine yeşil alan yapacak. Daha ne yapsın. Çok güzel bir iş yapacak. Hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

