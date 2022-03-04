Yeni kararı yanlış yorumlayanlar otobüste maske tartışmasına yol açıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Bakan Koca; uçak, otobüs ve tiyatro gibi mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda maske zorunluluğunun sürdüğünü dile getirdi. Ancak kararı yanlış yorumlayan toplu ulaşım araçları yolcuları arasında sık sık 'maske' tartışması yaşandığı belirtiliyor. Otobüsteki yolcuların tamamının maske taktığı, duraktakilerin büyük çoğunluğunun da tedbiri elden bırakmayıp, maskeli oldukları kameraya yansıdı.

"UYARIYORUM BU NEDENLE KAVGA ETMEK ZORUNDA KALIYORUM"

"OTOBÜSTE MASKE TAKMAYANLAR VAR"

"YASAL OLARAK HAKLI OLSA BİLE MASKE TAKMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLERİM"

"TAŞIYICI OLABİLİRİM, TOPLU TAŞIMADA TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Hande Uğurluoğlu ise "Vakalarda azalma yok, daha beter artıyor, bu nedenle maske kuralının kaldırılmaması gerekirdi. Maske takmayanları hatta maskesi burnunu tam kapatmayanı bile uyarıyorum" diye konuştu.