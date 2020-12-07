Yeni karantina süresi ne kadardır? Yakın temaslıların karantina süresi kaç güne düştü? Koronvirüs karantina süresi kaç oldu?
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Yeni karantina süresi ne kadardır? Yakın temaslıların karantina süresi kaç güne düştü? Koronvirüs karantina süresi kaç oldu?

07.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:21
Yeni karantina süresi ne kadardır? Yakın temaslıların karantina süresi kaç güne düştü? Koronvirüs karantina süresi kaç oldu?

Son dakika! Sağlık Bakanlığı yeni karantina süresini düşürdü. Peki yeni karantina süresi ne kadardır? Yakın temaslıların karantina süresi kaç güne düştü? Koronvirüs karantina süresi kaç oldu?

Son dakika! Sağlık Bakanlığı yeni karantina süresini düşürdü. Peki yeni karantina süresi ne kadardır? Yakın temaslıların karantina süresi kaç güne düştü? Koronvirüs karantina süresi kaç oldu? İşte detaylar haberimizde...

YENİ KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yakın temaslıların karantina süresine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir" denildi.

"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKİYOR!

"Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir" uyarısı da yapıldı.

ÇALIŞANLAR NE ZAMAN İŞ BAŞI YAPABİLECEK?

"Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler" açıklamalarında bulunuldu.

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