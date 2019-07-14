Yeni Kalkınma Planı Kapsamında Kırsal Bölgelere Genişbant Altyapıları Kurulacak

Kesintisiz ve kaliteli iletişim artık insanların temel ihtiyacı haline geldi ve devletler de bu ihtiyacı karşılamak için çeşitli yöntemler deniyor. Bu denemeler ülkemizde, genişbant altyapılarının gelişmesinin zor olduğu bölgelerde de gerçekleştirilecek. Devlet, genişbant altyapısı ve mobil haberleşme altyapısının olmadığı bölgelere, bu hizmetlerin götürülmesi için bir plan hazırladı.

2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planı'na göre, Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar genişbant altyapısının gelişmesinin zor olduğu bölgelere yönelik özel stratejiler ortaya koyulacak. Uygulanacak stratejiler arasında, bu bölgelere kurulacak genişbant altyapıları için teşvikler uygulanacak. Bu altyapının ticari olarak ulaştırılamadığı bölgelerde devlet devreye girerek kurulumu gerçekleştirecek.

Bu sektörde uygulanacak politikalar arasında bilgi iletişim teknolojilerinde (BİT) yerli katma değerin artırılması da yer alıyor. Yerli katma değer artırımı ise kamu alımları ve kamu tarafından özel işletmecilerle yapılan yetkilendirme sözleşmelerindeki düzenlemeler ile gerçekleştirilecek. Ayrıca KOBİ'ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) ve yeni kurulan şirketin gelişimine imkân sağlamak için sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulacak.

Çeşitli kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ilerletilerek dijital dönüşüm ekosistemi oluşturulacak ve bu alanda gerçekleştirilen incelemeler, akademik çalışmalar gibi faaliyetler için Dijital Dönüşüm Araştırmaları Programı devreye sokulacak.

Dijital alanda atılacak bir diğer adım da internet girişimleriyle ilgili olacak. Bu girişimlerin doğması, büyümesi ve yatırımcılarla iletişimini hızlandıracak merkezler kurulacak.