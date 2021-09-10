Yeni Kaledonya'da Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybı yaşandı

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre, son 24 saatte 51 yeni vakanın tespit edildiği Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da, Kovid-19'dan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti.

Yeni Kaledonya Hükümet Başkanı Louis Mapou, yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan ilk can kaybını doğruladı.

Mapou, ülkede ilk Kovid-19 vakasının kayıtlara geçtiği 18 Mart 2020'den bu yana 253 kişinin virüse yakalandığını ve son 4 günde 117 yeni vaka kaydedildiğini söyledi.

Ülkede, salgını durdurmak amacıyla 4 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusundaki Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı.

Yaklaşık 288 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya, 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak tanımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar