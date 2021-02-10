Yeni Kaledonya'da 7.9 şiddetinde deprem! Yeni Kaledonya nerede? Yeni Kaledonya nüfusu kaç?

Son Depremler arasında Pasifik depremi olan 7.9 şiddetindeki Yeni Kaledonya depremi yürekleri ağızlara getirdi! Bunun üzerine vatandaşlar Yeni Kaledonya nerede? Yeni Kaledonya nüfusu kaç? gibi ülke hakkındaki detayları merak etti. İşte detaylar...

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) aktarılan bilgiye göre, Yeni Kaledonya açıklarında Loyalty Adaları'nın güney doğusuna denk gelen bölgede yerel saatle 13:19'da 7.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybının olup olmadığı merak ediliyor. Pasifik depremi olan 7.9 şiddetindeki Yeni Kaledonya depremi sonrasında Tsunami uyarısı da yapıldı. Uyarı Vanuatu, Fiji, Yeni Zelanda, Tuvalu ile Wallis ve Futuna Adaları için de verildi.

YENİ KALEDONYA NEREDE?

Yeni Kaledonya, Melanezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı bir bölge olarak özel bir statü ile kendine özgü bölge konumunda olan Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi bir bölgedir. Yeni Kaledonya'nın başkenti Nouméa'dır.

Romalılar döneminden bu yana İskoçya bölgesi Kaledonya olarak adlandırılmaktaydı. James Cook 1774 yılında adayı Avrupalı olarak ilk defa keşfettiğinde bölgeyi İskoçya'nın kuzey bölgelerine benzetmesi nedeniyle bölgeye Yeni İskoçya anlamına gelen bu ismi vermiştir.

Bu süreçte İskoçya'nın latince kullanımı olan Scotia sözcüğünü, bu sözcüğün Fransızlar tarafından Kanada'nın doğu kıyılarında yer alan Akadya'da oluşturdukları yeni koloni bölgesine 1621 yılında bu yana Nova Scotia (Türkçe: Yeni İskoçya) ismini vermeleri ile kullanamamıştır.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı gruplar ülkelerini Kanaky olarak adlandırmaktadır.

YENİ KALEDONYA'DA HANGİ DİL KONUŞUYOR?

Bölgenin tek resmi dili Fransızca'dır. Bölge nüfusunun 2004 nüfus sayımı esnasında belirttiği üzere 14 yaş ve üzeri nüfusun %97'si Fransızca dilini hem konuşup hem de yazabilmektedir.

Yerel olarak Melanezya-Polinezya dil grubuna ait 33 farklı lehçe bölgede konuşulmaktadır.

YENİ KALEDONYA DİNİ NEDİR?

Bölge nüfusunun büyük çoğunluğu Hristiyan inancına göre yaşamaktadır. Bu gruplardan %60'ı Katolik, %30'u ise Protestan mezhebine göre dini inancını yaşamaktadır. Bölge nüfusunun geri kalan %10'luk kesimi ise diğer dinlere inanmaktadır.

YENİ KALEDONYA NÜFUSU KAÇ?

Bölgenin en eski yerleşimcileri olarak Melinezya topluluklarından olan Kanaklar nüfusun %44'ü ile adanın en yoğun etnik grubunu oluşturmaktadır. Bunun haricinde toplum içerisinde yüksek bir orana sahip olan ve Caldoches olarak adlandırılan ve adaya gelen ilk Fransızların torunları ile adaya yakın dönemde gelmiş olan ve Métropolitains olarak adlandırılan nüfusun oluşturduğu grup yer almaktadır. Bu gruplarla birlikte ada genelinde beyazların nüfus içerisindeki oranı %34,1 düzeyindedir.

Yeni Kaledonya orta yaşta bir nüfusa sahip olup, 2020 tahmini verilerine göre sadece %37,37'si 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin %9,84'ü 65 yaş ve üzerindedir.[1]

0-14 yaş: %21.74 (erkek 32,227/kadın 30,819)

15-24 yaş: %15.63 (erkek 23,164/kadın 22,163)

25-54 yaş: %43.73 (erkek 63,968/kadın 62,856)

55-64 yaş: %9.06 (erkek 12,700/kadın 13,568)

65 yaş ve üzeri: %9.84 (erkek 12,552/kadın 15,992)

Bölgenin nüfus artış hızı 2020 tahmini verilerine göre %1,25 seviyesinde olup, bölge genelinde şehirlerde yaşayanların oranı %71,5 düzeyindedir.

YENİ KALEDONYA COĞRAFİ BİLGİLERİ!

Yeni Kaledonya konum olarak Zelandiya'nın kuzey ucunda, Mikronezya ada öbeği grubu içerisinde yer almaktadır. Avustralya'nın kuzeydoğusunda, Yeni Zelanda'nın ise kuzeyinde yer alan bölge, toplamda 18.576 km² yüzölçümüne sahiptir. Yeni Kalendoya'nın en büyük adası konumunda olan Grande Terre sahip olduğu 16.372 km² yüzölçümü ile bölgenin neredeyse tamamını oluşturmaktadır. Bu adanın haricinde Belep Adası, Chesterfield Adaları, Pins Adası ve Sadakat Adaları'da Yeni Kaledonya sınırları içerisinde kalmaktadır.

Adanın en yüksek noktasını 1628 m ile Grande Terre adası üzerinde bulunan Panié Dağı oluşturmakta olup, en uzun akarsu ise 150 km uzunluğa sahip olan Diahot oluşturmaktadır.