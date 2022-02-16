Yeni kalbiyle yeniden sahalarda

MANİSA (DHA) - MANİSA'da, kalp yetmezliği nedeniyle destek cihazı takılan ardından gelen bağışla yaşama tutunan Ebul Muhsin Garip (62), yeşil saha tutkusundan vazgeçmedi. Stresli ve yorucu olmasına rağmen dezavantajlı semtte kurduğu futbol takımıyla yüzlerce öğrenciye antrenörlük yapan Garip, "Bu gençlerin sevgisi beni ayakta tuttu" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Horozköy spor'un kurucu başkanı ve aynı zamanda altyapı antrenörü 6 çocuk babası Ebul Muhsin Garip, 2015 yılında kalp krizi geçirdi. Kalbine stent takıldıktan sonra baypas ameliyatı olan Garip'in rahatsızlığı, taburcu olduktan sonra da zamanla ilerledi. Akciğeri su toplayan Garip, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Kalbi yetersiz kalan Garip'e kalp destek cihazı takıldı. Hayati tehlikesi nedeniyle organ bağışı listesine alındı. Bu sırada kazada hayatını kaybeden bir gencin ailesinin bağışladığı kalp ile hayata tutunan Garip, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara verdi. 4 yıl boyunca yeşil saha özlemi çeken Garip, futbol tutkusunun önüne geçemedi. Garip, stresli ve yorucu olmasına rağmen çok sevdiği yeşil sahalarda yüzlerce öğrenciye antrenörlük yaparak, Türk futboluna da oyuncu yetiştiriyor.