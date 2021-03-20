Yeni Kadıköy Metropoliti Adamakis için tören (1)

- GÖREVDEN alınan Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ın yerine atanan Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis, Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen törenle görevi devraldı.

Fener Rum Patrikhanesi'nin karar alma organı Sen Sinod Meclisi, Patrik Bartholomeos'dan sonraki en önemli isim olan 85 yaşındaki Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ı "itaatsizlik" gerekçesiyle görevden aldı. Yerine ise 68 yaşındaki Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis atandı. Göreve bugün itibarıyla başlayan Adamakis için, Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde dini ayin düzenlendi. Ayine Fener Rum Patriği Barthelomeos'un yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis, Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Zeta Makri, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni, Ukrayna, Kudüs, İskenderiye Ortodoks Kilisesi temsilcileri, ABD ve Ukrayna Büyükelçileri, Yunanistan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Karadağ ve Fransa Başkonsolosları ile

İstanbul'daki hristiyan toplumunun temsilcileri katıldı.

BARTHOLOMEOS BAŞARILAR DİLEDİ Törende Sen Sinod Meclisi Genel Sekreteri Peder Grigorios, meclisin aldığı görev değişimi kararını okudu. Ardından Patrik Bartholomeos konuşma yaptı. Yeni metropolitin özgeçmişi ve kendisiyle ilgili bilgi veren Bartholomeos, Kadıköy Metropoliti'nin Ortodoks dünyası için öneminden bahsetti ve yeni metropolite iyi dileklerde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

"YENİ VE UĞURLU BİR YOLCULUĞA BAŞLIYORUM"

Daha sonra Kadıköy Metropoliti Emanuil Adamakis, görevi devralarak bir konuşma yaptı. Adamakis, eski Yunanca, İngilizce Türkçe ve Fransızca olmak üzere 4 dilde yaptığı konuşmasında, "Bir İstanbullu ve Kadıköylü olarak beni teşrif ettiğiniz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Yeni ve uğurlu bir yolculuğa başlıyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı