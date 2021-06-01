Yeni Kademeli Normalleşme Dönemi Tedbirleri
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Yeni Kademeli Normalleşme Dönemi Tedbirleri

Yeni Kademeli Normalleşme Dönemi Tedbirleri
Habermetre - Haberler | Toplum

1 Haziran'da başlayacak yeni kademeli normalleşme dönemi tedbirleri: Sokağa çıkma kısıtlaması Şehirler arası seyahat İş yerlerinin faaliyetleri Eğitim-öğretim Kamu kurumlarında mesai Nikah/düğün Toplu ulaşım Konaklama tesisleri Genel esaslar http://istanbul. gov.

1 Haziran'da başlayacak yeni kademeli normalleşme dönemi tedbirleri:

Sokağa çıkma kısıtlaması Şehirler arası seyahat İş yerlerinin faaliyetleri Eğitim-öğretim Kamu kurumlarında mesai Nikah/düğün Toplu ulaşım Konaklama tesisleri Genel esaslar http://istanbul. gov. tr/haziran-ayi-normallesme-tedbirleri-genelgesi-merkezicerik

#Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi:

?Sokağa çıkma kısıtlaması

??Şehirler arası seyahat

???İş yerlerinin faaliyetleri

??Eğitim-öğretim

?Kamu kurumlarında mesai

??Nikah/düğün

??Toplu ulaşım

???Konaklama tesisleri

?Genel esaslar

????https://t. co/fBEmh1QtjJ pic. twitter. com/IFtHcHxHwW

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 1, 2021 Kıymetli hemşehrilerim,

1 Haziran'da başlayacak yeni kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması;

??Haziran ayı boyunca

?Hafta içi;

22. 00-05. 00 saatleri arasında,

?Hafta sonu;

Cumartesi 22. 00'den

Pazartesi saat 05. 00'e kadar uygulanacaktır?? pic. twitter. com/jBDy2d56Dj

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 31, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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