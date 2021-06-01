Yeni Kademeli Normalleşme Dönemi Tedbirleri
1 Haziran'da başlayacak yeni kademeli normalleşme dönemi tedbirleri: Sokağa çıkma kısıtlaması Şehirler arası seyahat İş yerlerinin faaliyetleri Eğitim-öğretim Kamu kurumlarında mesai Nikah/düğün Toplu ulaşım Konaklama tesisleri Genel esaslar http://istanbul. gov.
1 Haziran'da başlayacak yeni kademeli normalleşme dönemi tedbirleri:
Sokağa çıkma kısıtlaması Şehirler arası seyahat İş yerlerinin faaliyetleri Eğitim-öğretim Kamu kurumlarında mesai Nikah/düğün Toplu ulaşım Konaklama tesisleri Genel esaslar http://istanbul. gov. tr/haziran-ayi-normallesme-tedbirleri-genelgesi-merkezicerik
#Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi:
?Sokağa çıkma kısıtlaması
??Şehirler arası seyahat
???İş yerlerinin faaliyetleri
??Eğitim-öğretim
?Kamu kurumlarında mesai
??Nikah/düğün
??Toplu ulaşım
???Konaklama tesisleri
?Genel esaslar
????https://t. co/fBEmh1QtjJ pic. twitter. com/IFtHcHxHwW
— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 1, 2021 Kıymetli hemşehrilerim,
1 Haziran'da başlayacak yeni kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması;
??Haziran ayı boyunca
?Hafta içi;
22. 00-05. 00 saatleri arasında,
?Hafta sonu;
Cumartesi 22. 00'den
Pazartesi saat 05. 00'e kadar uygulanacaktır?? pic. twitter. com/jBDy2d56Dj
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 31, 2021 Bizi Takip Edin
Kaynak: Habermetre