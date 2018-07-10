Yeni Kabinede 3 Manisalı Bakanın Olması İş Dünyasını Sevindirdi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini kutlayarak başarılar diledi. Yılmaz, "Yeni kabine 3 hemşehrimizin yer alması Manisa iş dünyası olarak bizleri son derece onurlandırmış ve mutlu etmiştir" dedi.

Türkiye'nin artık farklı bir yönetim sistemine geçtiğini belirten MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, iş dünyası olarak dün olduğu gibi bugünde Türkiye'nin kalkınması için, büyük ve güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

Milletin iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin hayata geçmesiyle Türkiye'deki istikrarı ve güveni daha da güçlendireceğini belirten Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle değişim ve reform sürecinin başladığını ifade etti.

Yeni açıklanan kabinede 3 Manisalı bakanın yer almasından büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını da belirten Başkan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabine 3 hemşehrimizin yer alması Manisa iş dünyası olarak bizleri son derece onurlandırmış ve mutlu etmiştir. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Demirci doğumlu olup, iş dünyasını çok iyi bilen ve camiamız içerisinde yer alan kıymetli bir iş kadınıdır. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kulalı olup 6 yıl Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini başarıyla sürdürmüştür. Anavatan Partisi döneminde Ulaştırma, Maliye ve Gümrük, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan rahmetli Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapacak olmasının şehrimiz adına büyük bir şans olarak değerlendiriyorum" dedi.

Büyük ve güçlü Türkiye için bir an önce ekonomiye ve reformlara odaklanması gerektiğini bir kez daha belirten Başkan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan hükümetimizi kutluyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve hükümette görev alan tüm bakanlarımıza başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinemiz vatanımıza milletimize hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA