Yeni kabine üyeleri yemin etti

ANKARA - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile yeni bakanlar yemin etti. İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, TBMM'de yemin ettiği sırada CHP milletvekilleri salonu terk etti.

Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile yeni bakanlar Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM'de yemin etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de yemin ettiği esnada CHP Milletvekilleri TBMM Genel Kurul Salonunu terketti. Buna karşılık Soylu'nu yemin ettiği sırada AK Parti milletvekilleri Soylu'yu alkışladı. Bakan Soylu'nu yemin etmesinin ardından CHP Milletvekilleri salona geri geldi.

Yemin törenini bittikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni kabine üyelerini tebrik etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Bakan Soylu'nun kısa bir süre sohbet etmesi dikkat çekti.