Yeni Kabine Kararları! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi illerde Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var?
29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrası yeni yasak var mı? Kafeler saat kaça kadar açık? 29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı?
Artan vaka sayıları sonrası yeni düzenlemeler neler? Kabine Kararları! Ramazan Ayı tam kapanma olacak mı? Ramazan'da yasak var mı? 29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı?
KAFELER KAPANACAK MI?
29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası nasıl kararlar alındı? Ramazan ayında kafe ve restoranlar Ramazan boyunca paket servisine devam edilecek.
RAMAZAN AYI TAM KAPANMA OLACAK MI?
Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
RAMAZAN'DA YASAK VAR MI?
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayan Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin tedbir ve önlemler olmak üzere pek çok konuda önemli kararları alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kademeli normalleşmede 1 aylık süreci değerlendirecek. Vaka artışları analiz edilecek, mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Tedbirlerin esnetilmesinin Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansımasına bakılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınabilir.