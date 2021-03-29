Yeni Kabine Kararları! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi illerde Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var?

29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrası yeni yasak var mı? Kafeler saat kaça kadar açık? 29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı?