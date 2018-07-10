Yeni Kabine Değerlendirmesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni kabinede Antalyalı iki bakanın bulunmasının sevindirici olduğunu bildirdi.

Türel, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi iki önemli koltuğa Antalyalı isimlerin gelmesinin çok önemli bir kazanç olduğunu belirtti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, en zor dönemde çok ciddi başarılara imza atarak Türk siyasetinde adını altın harflerle yazdırmasının Antalya için büyük bir onur, büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Türel, şunları kaydetti:



"Medarı iftiharımız, takım kaptanımız Mevlüt Çavuşoğlu, 5 dönemdir Antalya milletvekili olarak kentimizi, son 3 dönemdir de Dışişleri Bakanı olarak ülkemizi büyük bir başarıyla temsil etmektedir. Dünya genelinde yaşanan siyasi gerilimler karşısında her zaman dik bir duruş sergileyerek önemli başarılara imza atan Çavuşoğlu, zor ve yorucu temposuna rağmen kentimizi ve hemşehrilerimizi ihmal etmeyerek her daim yanımızda yer almıştır. Bundan sonraki süreçte de başarılı çalışmalara imza atacağına inandığımız bakanımıza Antalyalı hemşehrilerimiz adına görevinde başarılar diliyorum."



Türel, ayrıca, yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev alan Aksekili Mehmet Ersoy'a da başarılar dileyerek, Türkiye için en önemli sektörlerin başında gelen turizm ile ilgili bakanlık koltuğunda sektörün içerisinden gelen, başarılı iş adamı ve turizmci kimliğiyle tanınan Ersoy'un atanmasının son derece sevindirici olduğunu belirtti.



"Sayın bakanımıza başarılar dileriz"



Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Altınay da konjektür olarak birkaç rüzgarı arkasına alarak 1980 ve 1990'lı yıllarda gelişen ve 2000'li yıllarda artık profesyonel seviyeyi yakalayan turizm sektörünün bir sonraki eşiğe, ancak iyi tanıtım, doğru yatırım ve sektörü en ince detayına kadar tanıyan ve yönlendirebilen kamu yönetimi ile ulaşabileceğini belirtti.



Altınay, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bunun zeminin hazırlandığını vurgulayarak, "Tüm gözler icracı merci olacak olan Kültür ve Turizm Bakanı kim olacak üzerinde yoğunlaşmışken dün gece Mehmet Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı olarak anons edildi. Sıfırdan yaratmış olduğu turizm markaları ve müşteri odaklı yaklaşımlarının yanı sıra doğru pazarlama ve markalaşma yönünde attığı adımları yıllardır izlediğimiz Ersoy'u Kültür ve Turizm Bakanı olarak görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın bakanımıza başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.



"Tarihe tanıklık ediyoruz"



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Ramazan Kalken de yeni sistemin hayata geçmesiyle Türkiye'nin önündeki parlak geleceğe yönelik engellerin ortadan kalktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabineyi, yeni bir döneme imza atacak olması bakımından son derece değerli bulduklarını bildiren Kalken, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak, ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye'nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz. Güçlü iktidar ve güçlü lideriyle iç ve dış tehditlere karşı daha sağlam ve daha güvenli olan Türkiye, bundan sonraki süreçte hiç vakit kaybetmeden artık büyümeye ve kalkınmaya odaklanarak yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir."