Yeni Jpeg Xs Formatı, Canlı Yayın ve Vr İçin Optimize Edildi

JPEG Formatı evrim değiştirdi, Düşük Gecikme Süresine Sahip Yeni Canlı Yayın Formatı



Yeni JPEG XS Formatı, Canlı Yayın ve VR için Optimize Edildi. JPEG XS Nedir? JPEG XS Özellikleri Nelerdir?

Öncelikle belirtelim bu yeni format kesinlikle 5G ve Kablosuz ağlarda en iyi performansı verecek ve çalışacak.

JPEG Formatını bilmeyenimiz yoktur. Neredeyse tüm dünyada varsayılan olarak kullanılan görüntü sıkıştırma standartı, formatı olarak onu tanıyoruz ve biliyoruz ama; JPEG Formatının arkasındaki grup şimdi bu sıkıştırma formatını farklı bir şeye dönüştürdü. JPEG XS Formatı

Yeni JPEG XS Nedir?



Yeni Jpeg Xs Formatı WiFi ve 5G ağlar üzerinden bile rahatlıkla canlı yayınlar gerçekleştirmenize imkan verecek şekilde optimize edilmiş – tasarlanmış düşük gecikme sürelerine sahip yeni canlı yayın ve VR formatı olarak tanımlanabilir. Kesinlikle bildiğimiz JPEG formatının yedeği değil ve dosya boyutları bu format'tanda daha küçük olmayacak.

Bu yeni format JPEG XS, özellikle düşük gecikme süresi ve enerji verimliliği için optimize edilmiştir.

Başka bir değişle JPEG indirmek için "JPEG for Downloading; ama JPEG XS Canlı Yayın – Streaming'ten çok daha fazlası".

Bu yeni standart Joint Photographic Experts Group tarafından tanıtıldı. JPEG XS'nin amacının "dosyaları akıllı telefonlara veya sınırlı belleğe sahip diğer aygıtlara kaydetmek yerine dosyaları kolaylıkla stream etmek" olduğunu söylüyor.

Grup büyük ekranlarda daha hızlı HD içerik elde etmenin yanı sıra, daha jızlı stereooskopik VR akışları, Dronlar ve kendi kendine sürüş otomobilleri tarafından videolar için yeni JPEG XS formatının çok değerli olacağını ön görüyor.

JPEG Lideri Touradj Ebrahimi "Kaliteyi korumak için daha az sıkıştırma, daha az enerji kullanıp süreci daha hızlı bir hale getiriyoruz" diyor.

JPEG XS Video Sıkıştırma Formatı, JPEG Resim Formatından daha az sıkıştırılıyor. JPEG 10 Faktör ile sıkıştırılırken JPEG XS 6 Faktör ile sıkıştırılıyor. Grup, JPEG XS görüntülerine "görsel kayıpsız" bir kalite vaat ediyor.

JPEG XS OPEN SOURCE – AÇIK KAYNAK



JPEG XS açık kaynak kodlu, evrensel bir HDR kodlama formatına sahip. Ayrıca Profesyonel video kod dönüştürme için kendini kullandırıyor. Format hala onay bekliyor, ancak JPEG XS, film düzenleme, uzay görüntüleri (Avrupa Uzay Ajansı, uzay sondalarından video iletimi için kullanmış olduğu ilgisini zaten dile getirdi) ve profesyonel kameralarda kullanılacaktır.

Ebrahimi'ye göre kullanım alanları arasında tüketici elektroniği, kendi kendine sürüş – otonom araçlar, sanal gerçeklik,AR, multimedya cihazları ve TV monitörleri veya projektörler, Wifi bağlantılarda bile kullanılabilecek.

VentureBeat, Road to VR, EPFL

https://www.teknotalk.com/yeni-jpeg-xs-formati-63267/