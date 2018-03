WWW.CARMEDYA.COM – Jaguar'ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan I-Pace, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek gerilim Laboratuarı'nda yapılan bir etkinlikle basına tanıtıldı.

Yeni Jaguar I-Pace Türkiye'de kaç paradan satılacak?



Pace ailesinin ilk elektrikli modeli olan I pce tasarımıyla dikkat çekiyor. 22 inç jantlarıyla otomobilin son derece sportif göründüğünü söyleyebiliriz. Otomobilde kullanılan keskin hatlar modeli daha dinamik göstermiş.

İçeride jaguar ailesinden hatırladığımız detaylar göze çarpıyor. Ancak bunun dışında her detay otomobilin teknolojisini yansıtır nitelikte. Dijital gösterge paneli ve orta konsol detayları oldukça dikkat çekiyor.

Jaguar I-Pace'in teknik verileri neler?



Jaguar I-Pace'de iki elektrikli motor bulunuyor. Bu iki motor modele 400 bg güç ve 696 Nm tork değeri sağlıyor. Torku gaza bastığınız ilk andan itibaren hissettiğiniz için, güç konusunda oldukça başarılı performans grafiği elde edebiliyorsunuz. Model bu güç değeri ile 0-100 hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlıyor.

Jaguar I-Pace kaç kilometre gidebiliyor?



Jaguar I-Pace bünyesindeki 90 kWh batarya kapasitesi ile 480 km menzil sunuyor. Bu bataryalar 7 kW AC şarj noktası ile 10 saatte doldurulabiliyor. Hızlı şarj opsiyonu da sunan otomobil, 40 dakika gibi kısa bir sürede de şarj olabiliyor. Tek pedal sürüş özelliğine de sahip olan model, gazdan ayağınızı çektiğinizde enerjiyi geri şarj ederken yavaşlamanız durumunda da size katkı sağlıyor.

Jaguar I-Pace ne kadara satılacak?



Jaguar I-Pace ön siphariş almaya geçtiğimiz ay itibariyle başladı. 65 adedin üzerinde ön sipariş alan model 88 bin Euro'dan başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu.

