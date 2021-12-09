Yeni itfaiye erleri ilk eğitimlerini gerçekleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni itfaiye erleri ilk eğitimlerini gerçekleştirdi

Yeni itfaiye erleri ilk eğitimlerini gerçekleştirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce göreve başlayan itfaiye erleri ilk spor eğitimlerini gerçekleştirdi.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce göreve başlayan itfaiye erleri ilk spor eğitimlerini gerçekleştirdi. İlk eğitimlerini sisli ve soğuk havada alan erler, itfaiye olaylarına kısa sürede müdahale edebilmek üzerine kurulan zorlu parkurlarda ter döküyorlar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan itfaiye erlerinin eğitimleri başladı. Büyük bir titizlik ve liyakat esasına göre seçilerek görevlerine başlayan itfaiye erleri itfai olaylara en kısa sürede ve doğru müdahale edebilmeleri için spor ve teknik eğitimlerini gerçekleştiriyor.

Muğla'daki itfaiye olaylarına kısa sürede müdahale etmeleri ile bilinen Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye erleri, yeni memurlarını da bu tempoya hazırlıyor. İlk spor eğitimlerini sisli ve soğuk havada gerçekleştiren yeni itfaiye erleri, güç kondisyon eğitimi, vücut kaslarının güçlendirilmesi, hortum toplama ve açma gibi hareketler yaptılar. Zorlu eğitimden geçen erlerin spor eğitimleri komando eğitimlerini aratmadı.

Ekiplere, spor eğitimlerinin ardından öğleden sonra da teorik eğitim verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından itfaiye erleri farklı ilçelere giderek İlçe Grup Amirliklerinde göreve başlayacaklar.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title