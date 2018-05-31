Yeni Isuzu N Serisi Kamyonetler Yeni Motoruyla Satışta

Kamyonet segmentinin en çok tercih edilen ve yenilenen Isuzu N-Serisi kamyonetler yeni motoruyla satışa sunuldu. Yüksek performanslı 1,9 litre yeni motorlu Isuzu kamyonetler yakıt tasarrufu ile sahibine kazandırırken konforu ile de ön plana çıkıyor.

Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, farklı üst yapılara uygun dayanıklı şasi yapısı ve model çeşitleriyle gıdadan tekstile, inşaat sektöründen belediye hizmetlerine kadar müşterisine hizmet veren Isuzu N-Serisi kamyonetler, dar ve geniş kabin seçenekleriyle de kamyonet segmentinde fark yaratıyor.

Yakıt tüketiminde avantaj sağlayan sade LNT+DPD egsoz sistemli Isuzu kamyonetler, burunsuz dar ve geniş kabin seçenekleri ve yüksek manevra kabiliyetleriyle şehir içinde en dar sokaklarda bile müşterisine hizmet edebiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olan NLR ve N-Wide kısa modelleri İstanbul'daki kullanıcılarına hem maddiyat hem de zaman kazancı sağlıyor.

Yeni N-Serisi Isuzu kamyonetler 1898 cc motoruyla 123 PS güç üretirken, 320 Nm'lik tork değeriyle önceki versiyonlarına göre daha performanslı ve daha tasarruflu olarak satışa sunuluyor. Arttırılmış diferansiyel oranı, 6 ileri yeni şanzıman ve otomatik debriyaj sistemi ile konfor ve performansı bir arada sunan Isuzu N-Wide ve NLR modelleri selefine göre daha çevreci Euro 6b emisyon değerlerini de yeni motoru sayesinde sunuyor.