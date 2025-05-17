Yeni İstanbul Arel Üniversitesi rektörü kim oldu? İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, İstanbul Arel Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni İstanbul Arel Üniversitesi rektörü kim oldu?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI



İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ERSİN GÖSE KİMDİR?

Ersin GÖSE (1992-H-18), 1970 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Mersin'in Mut ilçesinde tamamlamıştır.

1988 yılında Maltepe Askeri Lisesi'nden, 30 Ağustos 1992 tarihinde Teğmen rütbesi ile Hava Harp Okulu'ndan mezun olmuştur.

Hava Harp Okulu mezuniyetini takiben Hv.Tek.Okl.K.lığındaki Uçaksavar sınıf eğitimini tamamlayarak Hv.Uçs.Er Eğt.Mrk.K.lığı'na atanmış, 1993-1998 yılları arasında Oerlikon Takım Komutanlığı görevini icra etmiştir.

1997-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Lisans tamamlama ve Yüksek Lisans, 2001-2005 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinde doktora programını tamamlamıştır. 2006 yılında Hava Harp Okulu Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Elektronik Mühendisliği programında "Yardımcı Doçent" kadrosuna atanmıştır. 2010 yılında ABD Purdue Üniversitesi'nde "RF ve Mikrodalga" konusunda bir yıl süreli doktora sonrası araştırma yapmıştır.

2013-2015 yılları arasında 3'üncü Hv.İkm.Bkm.Mrk.K.lığı(Etimesgut/Ankara) Teknik Yönetim Başkanlığı görevini icra etmiş, 2015 yılında Elektronik Mühendisliği dalında "Doçentlik" ünvanını almıştır. 2015-2016 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Proje Yönetim Dairesi Başkanlığında Teknoloji İnceleme ve Değerlendirme (TİDEŞ) Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

29 Temmuz 2016 tarihinde YAŞ Kararları ile Tuğgeneralliğe terfi etmiş, 2016 yılı General/Amiral atamaları ile Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı Kuv.Glş.ve Kay.Ynt.D.Bşk.lığı Kuvvet Geliştirme Yardımcısı olarak atanmıştır.

2017 yılı General Atamaları ile Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Doç. Dr. Hv. Tuğg. Ersin GÖSE, evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Son olarak 17 Mayıs atama kararları ileİstanbul Arel Üniversitesi rektörü olmuştur.