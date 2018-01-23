Yeni İşi Çok Karlı! Hayranları Eski Cinsel İçerikli Film Yıldızıyla Evlenmek İçin Sıraya Girdi

Eski cinsel içerikli film yıldızı Asuka Hoshino, emekli olduktan sonra kendisine şaşırtıcı bir yeni iş buldu. Endüstriyi terk eden Japon oyuncu, hayranlarının evlilik tekliflerini değerlendiriyor ancak bir şartla. Resmi nikah yok sadece düğün öncesi hazırlıklar var!

12 BİN LİRAYA SAHTE DÜĞÜN

Hoshino'nun bu yeni işi oldukça tuhaf. Hayranları sadece onunla evlilik öncesi gerekli hazırlıklar, kıyafet alışverişi, provalar ve fotoğraf çekimi gibi şeyleri beraber yapmak için 350 bin japon yeni (12 bin Türk Lirası) ödüyor.

3 HAFTALIK EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

31 yaşındaki yıldızın bu yeni işine talep oldukça fazla. Şimdiden üç hayranı sırada bekliyor. Düğün, gelin ve damadın geleneksel öpücüğüyle sona eriyor. Düğün törenler ve diğer tüm organizasyon Tokyo'da gerçekleştiriliyor ve Hoshino hayranlarına 3 haftalık bir süre tanıyor.

DÜĞÜN SONRASI SERTİFİKA ALIYORLAR

Düğünden sonra damatlara birer evlilik serifikası veriliyor ancak bunun herhangi resmi geçerliliği yok. Damat isterse bu süre içinde her ikisi de yüzük takıp nişanlı gibi davranabiliyor. Anlaşmaya dahil olan ise sadece 6 düğün fotoğrafı.

2010-2013 yılları arasında düzinelerce yetişkin filminde rol alan oyuncu, 2013 yılının Aralık ayında artık emekli olduğunu ve cinsel ilişki içerikli film kariyerine son verdiğini açıklamıştı.