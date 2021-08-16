Yeni İş Yeri Açan Esnaflara 'Hayırlı Olsun' Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni İş Yeri Açan Esnaflara 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Yeni İş Yeri Açan Esnaflara 'Hayırlı Olsun' Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

16-08-2021 12: 53: 30 31Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni işyeri açan esnafları ziyaret ederek işyeri açma ruhsatlarını teslim etti.

16-08-2021 12: 53: 30 31

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni işyeri açan esnafları ziyaret ederek işyeri açma ruhsatlarını teslim etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, haftanın ilk gününe esnaf ziyaretleri ile başladı. Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak gerekli denetimlerin yapılmasından sonra işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaya hak kazanan esnafları ziyaret eden Savran, hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulunduğu esnaflara çalışma ruhsatlarını teslim etti.

Bir süre sohbet ettiği esnafların talep ve önerilerini de dinleyen Savran, Nevşehir Belediyesi olarak esnafların her zaman yanlarında olduklarını belirterek kentte her yeni açılan işletmeden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Göreve başladığı günden itibaren zaman zaman yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek işyeri açma ruhsatlarını bizzat kendisinin teslim ettiğini kaydeden Savran, "Esnaflarımızı şehrimizin cam damarı olarak görüyoruz. Onların sayılarının artması ve işlerini büyüttüklerini görmek bizleri mutlu ediyor. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Hande Yener Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Salih Uçan Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni İş Yeri Açan Esnaflara 'Hayırlı Olsun' Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:32:21. #1.15#

title