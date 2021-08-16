Yeni İş Yeri Açan Esnaflara 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

16-08-2021 12: 53: 30 31Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni işyeri açan esnafları ziyaret ederek işyeri açma ruhsatlarını teslim etti.

16-08-2021 12: 53: 30 31

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni işyeri açan esnafları ziyaret ederek işyeri açma ruhsatlarını teslim etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, haftanın ilk gününe esnaf ziyaretleri ile başladı. Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak gerekli denetimlerin yapılmasından sonra işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaya hak kazanan esnafları ziyaret eden Savran, hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulunduğu esnaflara çalışma ruhsatlarını teslim etti.

Bir süre sohbet ettiği esnafların talep ve önerilerini de dinleyen Savran, Nevşehir Belediyesi olarak esnafların her zaman yanlarında olduklarını belirterek kentte her yeni açılan işletmeden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Göreve başladığı günden itibaren zaman zaman yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek işyeri açma ruhsatlarını bizzat kendisinin teslim ettiğini kaydeden Savran, "Esnaflarımızı şehrimizin cam damarı olarak görüyoruz. Onların sayılarının artması ve işlerini büyüttüklerini görmek bizleri mutlu ediyor. " dedi.

Kaynak: Habermetre