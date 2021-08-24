Yeni İran Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi bakanlıkları karıştırdı
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Yeni İran Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi bakanlıkları karıştırdı

Yeni İran Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi bakanlıkları karıştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran'da 13. dönem hükümeti için Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Yol ve Şehircilik Bakanı olarak önerilen Rüstem Kasımi, mecliste güvenoyu öncesi yaptığı konuşmada hangi bakanlığa önerildiğini karıştırarak, "10 çalışma planı hazırladım.

İran'da 13. dönem hükümeti için Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Yol ve Şehircilik Bakanı olarak önerilen Rüstem Kasımi, mecliste güvenoyu öncesi yaptığı konuşmada hangi bakanlığa önerildiğini karıştırarak, "10 çalışma planı hazırladım. Petrol Bakanlığı'nda işe başlayacağım ilk günden itibaren bu planları bakanlığın yetkilileri ile paylaşacağım" dedi.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde Petrol Bakanı olan Rüstem Kasımi, ilginç bir olaya imza attı. Ülkede 13. dönem hükümeti için Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Yol ve Şehircilik Bakanı olarak adı meclise sunulan Rüstem Kasımi, mecliste güvenoyu öncesi yaptığı konuşmada hangi bakanlığa önerildiğini karıştırdı. Yeni hükümette Yol ve Şehircilik Bakanı olarak önerildiğini unutan Kasımi, "10 çalışma planı hazırladım. Petrol Bakanlığı'nda işe başlayacağım ilk günden itibaren bu planları bakanlığın yetkilileri ile paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Meclisteki milletvekilleri Kasımi'nin konuşmasına gülerken, Kasımi ise yapılan uyarılar üzerine konuşmasını düzeltti.

Sosyal medyaya yansıyan olay hakkında "Rüstem Kasımi henüz hangi bakanlığa seçildiğini bilmiyor" yorumları yapıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yeni İran Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi bakanlıkları karıştırdı - Haberler
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