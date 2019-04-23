Yeni Ira, Gazeteci Lyra Mckee'inin Öldürülmesiyle İlgili Sorumluluğu Üstlendi

Kuzey İrlanda'da Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü, gazeteci Lyra McKee'nin öldürülmesiyle ilgili sorumluluğu üstlendi.

The Irish News gazetesine bir açıklama gönderen Yeni IRA, 29 yaşındaki gazetecinin ailesinden ve yakınlarından saldırıdaki sorumluluğundan dolayı özür diledi. Euronews.com'da Görüntüle