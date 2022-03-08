ABD'li teknoloji devi Apple, gerçekleştirdiği Peek Performance etkinliği ile uygun fiyatlı yeni iPhone SE modelini tanıttı. Bir önceki modelle aynı şekilde 4.7 inç ekran boyutuna sahip olan üçüncü jenerasyon İPhone SE, 18 Mart'ta ön siparişe açılacak ve 25 Mart'ta piyasaya sürülecek. Peki, Yeni iPhone SE kaç TL? Yeni İphone Türkiye fiyatı ne kadar?

YENİ İPHONE SE KAÇ TL?

A15 Bionic işlemciden güç alan ve 12 megapiksel ana kameraya sahip olan iPhone SE'nin 64, 128 ve 256 olmak üç ayrı depolama alanına sahip versiyonu bulunuyor. Buna göre, Türkiye fiyatları şu şekilde:

iPhone SE - 64 GB: 10.999 TL

iPhone SE - 128 GB: 11.899 TL

iPhone SE - 256 GB: 13.699 TL

İPHONE 13 MODELLERİ NE KADAR?

Apple'ın geçtiğimiz senenin sonlarında satışa sunduğu İphone 13, 17 bin 499 TL başlangıç fiyatı ile satılıyor. Daha iyi özelliklere sahip iPhone 13 Pro modeli 24 bin 999 TL, bir önceki model olan iPhone 12 ise 15 bin 799 TL başlangıç fiyatıyla alıcı buluyor.

İPHONE SE 3 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel

İşlemci: Apple A15 Bionic

Depolama: 64/128/256 GB

İşletim sistemi: iOS 15

Arka kamera: 12 megapiksel

Ön kamera: 7 megapiksel

Boyutlar: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm

Ağırlık: 144 gr

Renkler: Beyaz, Siyah, Kırmızı

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