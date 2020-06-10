Yeni iPhone'ların Üretim Tarihi Belli Oldu! iPhone 12 Tanıtım Tarihi Ne Zaman? 2020 iPhone modelleri üretim için hazırlanıyor. Yeni iPhone'ların üretim tarihi hakkında yeni bir rapor geldi.

2020 iPhone modelleri üretim için hazırlanıyor. Yeni iPhone'ların üretim tarihi hakkında yeni bir rapor geldi. Cihazların üretimine kısa süre içerisinde başlanılacak. İşte yeni iPhone'ların üretim tarihi ve ne zaman tanıtılacağı hakkında son gelen bilgiler.

Yeni iPhone'ların Üretim Tarihi Açıklandı: iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Digitimes tarafından aktarılan bilgiye göre, Apple'ın Haziran ayı sonuna kadar 5G teknolojisine sahip iPhone serisi için ikinci aşama mühendislik doğrulamasını ve testini tamamlaması bekleniyor. Testlerin tamamlanmasının ardından cihazların temmuz ayında seri üretimine başlanılacağı söylenmekte.

Apple'ın bu yıl iPhone 12, iPhone 12 Pro (Plus) ve iPhone 12 Pro Max modellerini tanıtması beklenmekte. Tüm modellerin 5G destekli olacağı yine gelen sızıntılar arasında yer almakta. iPhone 12'nin başlangıç fiyatının 649 dolar olacağı konuşulmakta.

Telefonlarda düz kenarlı yeni dış tasarım ve daha küçük çentik, arkada LiDAR sensör, geliştirilmiş kameralar ve A14 yonga seti olması bekleniyor.

iPhone 12 serisinin çıkış tarihi ertelendi. Apple normalde bildiğiniz üzere her yılın eylül ayında yeni modellerini tanıtmaktaydı. Ancak yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile cihazların tanıtımı da etkilendi. Analistlere göre, yeni iPhone'lar en erken ekim ayında tanıtılacak.

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