Yeni İphone'ların İsimleri Belli Oldu!

Şüphesiz bu yılın en çok merak edilen akıllı telefonu olan iPhone 8 veya yeni ismiyle iPhone X, tanıtım tarihinden önce büyük ölçüde ortaya çıkarıldı. Zira teknik özelliklerden kullanıcı arayüzüne kadar cihazla ilgili birçok bilgi kesinleşmişken, bu seferde yeni iPhone"ların isimleri belli oldu!



3 yeni iPhone modelinin isimleri belli oldu!



Daha önce iPhone 8 veya iPhone Pro gibi birçok farklı isim ile anılan yeni üst düzey iPhone"un adının "iPhone X" olduğu ortaya çıktı. iPhone X ile tanıtılacak olan diğer 2 iPhone modelinin adları ise sırasıyla iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olacak.







Ünlü geliştirici Steven Troughton-Smith"in Apple"ın sızdırılmış iOS 11 GM sürümünü derinlemesine inceledikten sonra yaptığı açıklamaya göre, Apple"ın 2017 amiral gemisi akıllı telefon serisi için kullanacağı isimler iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus şeklinde olacak.



Apple ters köşe yapabilir!



Daha sonra birçok farklı kaynak tarafından da doğrulan bu isimler, yine araştırmacılara göre büyük sürprizlerin habercisi. Zira Apple"ın iPhone 7 serisi için "S" versiyonu üretmemesinin başlıca sebebi, cihazlara eklenen yeni ve gelişmiş özellikler olabilir.







Popüler sızıntı kaynağı Benjamin Geskin tarafından da desteklenen bu teoriye göre, Apple"ın en büyük kozu cihazlarına eklediği yeni özellikler olacak. Dolayısıyla beklenenin aksine yeni iPhone X, iPhone 8 Plus ile benzer donanım özelliklerine sahip fakat tasarım anlamında farklı bir cihaz olabilir.