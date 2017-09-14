Yeni İphone'ları Karşılaştırdık!

Üç yeni iPhone'un tanıtıldığı bir etkinliğin ardından kafanızın içinde yaptığınız karşılaştırmaların sayısı artmış olabilir.



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iPhone X, Apple'ın yeni amiral gemisi ve gerçek kenardan-kenara ekran, TrueDepth ön kamera, Face ID gibi yeniliklerle geliyor. "iPhone 7S" ayarında daha ortalama özelliklere sahip bir iPhone'a sahip olmak isteyenler ise iPhone 8 ve 8 Plus'a göz atabilirler. Cihazların içinde neler olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki tablo sayesinde öğrenebilir ve üç yeni telefonu karşılaştırabilirsiniz.



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IPHONE X



IPHONE 8



IPHONE 8 PLUS







Fiyat



999 dolar, 1149 dolar (yurt dışı)



699 dolar, 849 dolar(yurt dışı)



799 dolar, 949 dolar (yurt dışı)



Ölçüler



143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inç)



138.4 x 67.3 x 7.3mm (5.45 x 2.65 x 0.29 inç)



158.4 x 78.1 x 7.5mm (6.24 x 3.07 x 0.30 inç)



Ağırlık



174g



148g



202g



Ekran boyutu



5.8 inç (147.32mm)



4.7 inç (119.38mm)



5.5 inç(139.7mm)



Ekran çözünürlüğü



2,436 x 1,125 (458ppi)



1,334 x 750 (326ppi)



1,920 x 1,080 (401 ppi)



Ekran türü



Super Retina OLED



Retina HD IPS LCD



Retina HD IPS LCD



Pil



Boyutu bilinmiyor (21 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet)



Boyutu bilinmiyor (14 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet)



Boyutu bilinmiyor (21 saate kadar konuşma süresi, 13 saat internet)



Depolama



64 / 256 GB



64 / 256 GB



64 GB / 256 GB



Harici depolama



Yok



Yok



Yok



Arka kamera



Çift kamera:



Geniş açılı, 12MP, f/1.8



Telefoto, 12MP, f/2.4



12MP, f/1.8



Dual cameras:



Geniş açılı, 12MP, f/1.8



Telefoto, 12MP, f/2.8



Ön kamera



7MP TrueDepth, f/2.2



7MP, f/2.2



7MP f/2.2



Video yakalama



4K 60fps



4K 60fps



4K 60fps



NFC



Var



Var



Var



Bluetooth



v5.0



v5.0



v5.0



SoC



Apple A11 Bionic



Apple A11 Bionic



Apple A11 Bionic



CPU



Bilinmiyor



Bilinmiyor



Bilinmiyor



GPU



Bilinmiyor



Bilinmiyor



Bilinmiyor



RAM



Bilinmiyor



Bilinmiyor



Bilinmiyor



WiFi



Çift bantlı, 802.11ac



Çift bantlı, 802.11ac



Çift bantlı, 802.11ac



İşletim sistemi



iOS 11



iOS 11



iOS 11



Önemli özellikleri



Face ID, yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj



Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj



Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj



