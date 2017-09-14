Yeni İphone'ları Karşılaştırdık!

Üç yeni iPhone'un tanıtıldığı bir etkinliğin ardından kafanızın içinde yaptığınız karşılaştırmaların sayısı artmış olabilir.
iPhone X, Apple'ın yeni amiral gemisi ve gerçek kenardan-kenara ekran, TrueDepth ön kamera, Face ID gibi yeniliklerle geliyor. "iPhone 7S" ayarında daha ortalama özelliklere sahip bir iPhone'a sahip olmak isteyenler ise iPhone 8 ve 8 Plus'a göz atabilirler. Cihazların içinde neler olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki tablo sayesinde öğrenebilir ve üç yeni telefonu karşılaştırabilirsiniz.
IPHONE X
IPHONE 8
IPHONE 8 PLUS
Fiyat
999 dolar, 1149 dolar (yurt dışı)
699 dolar, 849 dolar(yurt dışı)
799 dolar, 949 dolar (yurt dışı)
Ölçüler
143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inç)
138.4 x 67.3 x 7.3mm (5.45 x 2.65 x 0.29 inç)
158.4 x 78.1 x 7.5mm (6.24 x 3.07 x 0.30 inç)
Ağırlık
174g
148g
202g
Ekran boyutu
5.8 inç (147.32mm)
4.7 inç (119.38mm)
5.5 inç(139.7mm)
Ekran çözünürlüğü
2,436 x 1,125 (458ppi)
1,334 x 750 (326ppi)
1,920 x 1,080 (401 ppi)
Ekran türü
Super Retina OLED
Retina HD IPS LCD
Retina HD IPS LCD
Pil
Boyutu bilinmiyor (21 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet)
Boyutu bilinmiyor (14 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet)
Boyutu bilinmiyor (21 saate kadar konuşma süresi, 13 saat internet)
Depolama
64 / 256 GB
64 / 256 GB
64 GB / 256 GB
Harici depolama
Yok
Yok
Yok
Arka kamera
Çift kamera:
Geniş açılı, 12MP, f/1.8
Telefoto, 12MP, f/2.4
12MP, f/1.8
Dual cameras:
Geniş açılı, 12MP, f/1.8
Telefoto, 12MP, f/2.8
Ön kamera
7MP TrueDepth, f/2.2
7MP, f/2.2
7MP f/2.2
Video yakalama
4K 60fps
4K 60fps
4K 60fps
NFC
Var
Var
Var
Bluetooth
v5.0
v5.0
v5.0
SoC
Apple A11 Bionic
Apple A11 Bionic
Apple A11 Bionic
CPU
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
GPU
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
RAM
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
WiFi
Çift bantlı, 802.11ac
Çift bantlı, 802.11ac
Çift bantlı, 802.11ac
İşletim sistemi
iOS 11
iOS 11
iOS 11
Önemli özellikleri
Face ID, yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj
Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj
Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj