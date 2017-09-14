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Yeni İphone'ları Karşılaştırdık!

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın tüm özelliklerini bir arada görüp karşılaştırmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Yeni İphone'ları Karşılaştırdık!

Üç yeni iPhone'un tanıtıldığı bir etkinliğin ardından kafanızın içinde yaptığınız karşılaştırmaların sayısı artmış olabilir.



iPhone X, Apple'ın yeni amiral gemisi ve gerçek kenardan-kenara ekran, TrueDepth ön kamera, Face ID gibi yeniliklerle geliyor. "iPhone 7S" ayarında daha ortalama özelliklere sahip bir iPhone'a sahip olmak isteyenler ise iPhone 8 ve 8 Plus'a göz atabilirler. Cihazların içinde neler olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki tablo sayesinde öğrenebilir ve üç yeni telefonu karşılaştırabilirsiniz.







IPHONE X

IPHONE 8

IPHONE 8 PLUS



Fiyat

999 dolar, 1149 dolar (yurt dışı)

699 dolar, 849 dolar(yurt dışı)

799 dolar, 949 dolar (yurt dışı)

Ölçüler

143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inç)

138.4 x 67.3 x 7.3mm (5.45 x 2.65 x 0.29 inç)

158.4 x 78.1 x 7.5mm (6.24 x 3.07 x 0.30 inç)

Ağırlık

174g

148g

202g

Ekran boyutu

5.8 inç (147.32mm)

4.7 inç (119.38mm)

5.5 inç(139.7mm)

Ekran çözünürlüğü

2,436 x 1,125 (458ppi)

1,334 x 750 (326ppi)

1,920 x 1,080 (401 ppi)

Ekran türü

Super Retina OLED

Retina HD IPS LCD

Retina HD IPS LCD

Pil

Boyutu bilinmiyor (21 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet)

Boyutu bilinmiyor (14 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet)

Boyutu bilinmiyor (21 saate kadar konuşma süresi, 13 saat internet)

Depolama

64 / 256 GB

64 / 256 GB

64 GB / 256 GB

Harici depolama

Yok

Yok

Yok

Arka kamera

Çift kamera:

Geniş açılı, 12MP, f/1.8

Telefoto, 12MP, f/2.4

12MP, f/1.8

Dual cameras:

Geniş açılı, 12MP, f/1.8

Telefoto, 12MP, f/2.8

Ön kamera

7MP TrueDepth, f/2.2

7MP, f/2.2

7MP f/2.2

Video yakalama

4K 60fps

4K 60fps

4K 60fps

NFC

Var

Var

Var

Bluetooth

v5.0

v5.0

v5.0

SoC

Apple A11 Bionic

Apple A11 Bionic

Apple A11 Bionic

CPU

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Bilinmiyor

GPU

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Bilinmiyor

RAM

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Bilinmiyor

WiFi

Çift bantlı, 802.11ac

Çift bantlı, 802.11ac

Çift bantlı, 802.11ac

İşletim sistemi

iOS 11

iOS 11

iOS 11

Önemli özellikleri

Face ID, yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj

Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj

Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj