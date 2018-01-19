Yeni İphone'lara İlgi Az!

Apple'ın en çok kar ettiği ürün, iPhone olmaya devam ediyor. Apple'ın diğer bölümleri büyümeye devam etse de, Apple'ın iPhone'dan elde ettiği inanılmaz kazançlar, Apple'ı bildiğimiz Apple yapan en önemli şey.

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Bu yüzden iPhone'a gelecek herhangi bir tehlike, Apple'ın başına gelen tehlike demek. Üretim yavaşlamaları ve batarya skandalları gibi tek sefere mahsus sorunlar, ancak insanlar en son iPhone'a ağızlarının sularını akıttığı sürece affedilebilir. Ama bu çekicilik kaybolursa, Apple'ın başı dertte demek. ve Cowen'in yaptığı bir anket tam da buna işaret ediyor.

Yatırımcılardan veriler toplayan bir Wall Street araştırma firması olan Cowen, sürekli olarak insanlara alacakları sıradaki telefonu sorduğu bir çalışma yürütüyor. Bu, marka sadakatini ve markaya olan isteği basit bir ölçme sistemi, ve ne yazık ki Cowen, şu anki iPhone sahiplerinin yeni bir iPhone almayı düşünme oranının anket başladığından beri en düşük seviyesine ulaştığını bulmuş.

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Tabii bu, Apple fanlarının hepsinin gemiden atladığı anlamına gelmiyor. Şu an iPhone sahiplerinin %80.5'i yeni bir iPhone çıktığında onu almayı düşünüyorlar. Ama geçen çeyrekteki %87.6'ya kıyasla belirgin bir düşüş var ve bu kötü haber.

iPhone X'in piyasada olduğu ilk üç ay içinde ne kadar başarılı olduğuna dair söylentiler ve tahminler ortalığı kasıp kavuruyor. Bu ilk dönemdeki satış miktarları telefonun ulaşacağı genel başarıyı da göstereceği için önem taşıyor. Ama iPhone X'in başlarda oldukça sınırlı üretimde olduğunu biliyoruz ve gerçek bir başarıya ulaşması için muhtemelen 2018 boyunca güçlü satış sergilemesi gerekecek.