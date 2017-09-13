Yeni İphone'a İlk Tepkiler - San

- Apple Steve Jobs Theater'dan görüntüler

Burak Öktenli ile röportaj

Charis Lincoln ile röportaj

Nagayasu Nariki ile röportaj

SAN FRANCISCO - Apple 10. yıl etkinliğinde iPhone 8, 8 Plus ve düğmesiz iPhone X modellerinin tanıtımlarını gerçekleştirdi. Tanıtımı izleyenler ilk izlenimlerini AA'ya anlattı.