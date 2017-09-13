Yeni İphone'a İlk Tepkiler - San
- Apple Steve Jobs Theater'dan görüntüler Burak Öktenli ile röportaj Charis Lincoln ile röportaj Nagayasu Nariki ile röportaj SAN FRANCISCO - Apple 10. yıl etkinliğinde iPhone 8, 8 Plus ve düğmesiz iPhone X modellerinin tanıtımlarını gerçekleştirdi.
- Apple Steve Jobs Theater'dan görüntüler
Burak Öktenli ile röportaj
Charis Lincoln ile röportaj
Nagayasu Nariki ile röportaj
SAN FRANCISCO - Apple 10. yıl etkinliğinde iPhone 8, 8 Plus ve düğmesiz iPhone X modellerinin tanıtımlarını gerçekleştirdi. Tanıtımı izleyenler ilk izlenimlerini AA'ya anlattı.