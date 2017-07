Yeni İphone 8 ile Tanışın, 5.8 İnç Ekran Ama Daha Küçük Ölçülere Sahip

iPhone 8 Nasıl Olacak? iPhone 8'in ölçüleri ve nasıl görüneceğini gösteren yeni sızıntılar ortaya çıktı.





Yeni iPhone 8 ile Tanışın, iPhone 8 Büyük Oranda Böyle Görünecek. Yeni iPhone 8, 5.8 inç Ekran ama daha küçük ölçülere sahip olacak.



iPhone 8 söylentileri ve nasıl görünecekleri ile ilgili bu güne kadar bir çok görsel ve teknik özelliği sizlere aktardır. Bu söylentilerin bir çoğu sektörde güvenilirliği ile bilinen bir çok kaynaktan alıntı yaparak aktarıyoruz. Yaklaşmakta olan Apple etkinliğine artık sayılı günler var. Mobil sektöründe yüksek oranda güvenilirliğe sahip iki kaynak iPhone 8 ile ilgili söylentilerin bazılarını doğrulamaktadır.



İlk olarak Steve Hemmerstoffer — Twitter'daki @OnLeaks kullanıcısı Apple'ın 10. yıldönümü için yeni iPhone'un ayrıntılı şemalarını elde ettiğini bildirdi. Hemmerstoffer'a göre, bu bilgi "doğrudan yeni iPhone'u kurmakla görevli fabrikadan alındı" ve bir prototip üretilmiş durumda.



Yeni iPhone 8 ile tanışın !





Sonuçlar temelde işittiğimiz şeyler: ince çerçeveler, 5.8 inçlik bir ekran ve arkadaki birçoğumuz gitmesini merakla beklediği kamera çıkıntısı gitmiş gibi görünüyor. 5.8 inçlik ekran boyutu, 5.5 inçlik iphone 7 Plus'tan daha büyük ancak çerçevelerdeki geliştirmeler nedeniyle ölçü olarak daha küçüktür.



Prototip ölçülere göre yeni iPhone 8 ölçü olarak 7 Plus'tan daha küçük.



iPhone 8 – 143.5 x 71 x 7.5 mm (5.65 x 2.79 x 0.29 in)

iPhone 7 – 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in)

iPhone 7 Plus – 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in)



Benjamin Geskin



Kasa üreticisi Olixar bu ölçüleri doğruladı. Olixar'ın daha önceki iPhone 7, Galaxy Note 7 ve Galaxy S8 sızıntılarındaki başarıları göz önüne alınırsa bu ölçülerin doğruluğu neredeyse yüzde 99.



Yine de söylentinin gerçeği ortaya çıkana kadar bir olasılık içinde barındırıyor.



Yeni iPhone 8 bu mu? henüz tam bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz en önemli şey aşağı yukarı böyle görünecek!



iPhone 8'in sızdırılan yeni fotoğrafında kablosuz şarj özelliğinin olduğu iddia edildi.





Apple, bu yıl iPhone 8'i piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor ve zaten bir sürü söylenti var. Apple'ın bir sonraki iPhone'unu hakkında en yeni söylentiler @OnLeaks aracılığıyla geldi. Sızdırılan fotoğrafta cihazın arkasındaki yuvarlak yüzey, bir sonraki iPhone'un kablosuz şarj özelliğine sahip olabileceğini gösteriyor.



