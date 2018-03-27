Yeni İpad 2018 Hakkında Her Şey

Apple, bu yıl düzenlediği ilk etkinlikte yepyeni bir iPad tanıttı. ABD'nin Chicago şehrinde yapılan eğitim odaklı etkinlikte 9,7 inç'lik bir "yeni iPad" ile tanıştık.

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Apple'ın "yeni 9,7 inç iPad" olarak adlandırdığı yeni tablet, isimlendirme konusunda kafaları iyice karıştıracak. Bu yüzden yazımızda tabletten yeni iPad 2018 olarak bahsedeceğiz. Cihazın tüm teknik özellikleri açıklanmasa da Apple, tabletin şimdiye kadarki en uygun fiyatlı iPad olduğunu ve cihazın Apple Pencil'ı desteklediğini, ekran çözünürlüğünün yüksek olduğunu söylüyor.

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Pencil desteğine rağmen karşımızdaki bir iPad Pro değil, yani güç olarak Pro'dakinden daha azını beklemeniz gerekiyor.

Yeni iPad 2018 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yeni iPad 2018'in fiyatı 329 dolardan başlayacak ancak okullar, cihaza 30 dolarlık bir indirimle sahip olabilecekler. Mobil bağlantıya sahip olan sürümün fiyatı ise 459 dolar. Apple Pencil'ın fiyata dahil olmadığını belirtelim. Kalem kullanmak isteyenlerin, 99 dolar ek bir ödemede bulunması gerekecek.

Neyse ki Apple Pencil'ı çok pahalı bulanlar, 49 dolar fiyat etiketine sahip Logitech Crayon'u tercih edebilecekler.

Yeni iPad 2018'in çıkış tarihi, 27 Mart yani bugün olarak açıklandı. Bunun sadece ABD'ye özel bir tarih olup olmadığını ise şimdilik bilmiyoruz.

Yeni iPad 2018 Tasarımı

Yeni iPad 2018'in tasarımında büyük bir değişiklik yok. Tablet, üst seviye metal, tek parçalı gövdesiyle önceki sürüme oldukça benziyor. Parmak izi tarayıcılı fiziksel home düğmesi, Facetime HD kamerası gibi öğeler, yerlerini koruyorlar. 469 gram ağırlığındaki cihaz, önceki iPad ile aynı ağırlıkta.

Yeni iPad 2018'in İşlemcisi ve Gücü

Yeni iPad 2018, Apple'ın A10 Fusion yonga setini kullanıyor. Bu yonga seti daha önce iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta kullanılmıştı.

Yeni iPad 2018 Yazılımları

Yeni iPad 2018, Microsoft'un Office paketine karşılık olarak Pages, Numbers ve Keynote'un yeni sürümleriyle geliyor. Pages'e eklenen "akıllı alıntı" işlevi sayesinde notlarınızın hangi metin ve resimle ilgili olduğunu saklayabiliyorsunuz. Ancak bu işlev, Pages'a gelecek ilk güncellemeyle sunulmayacak ve daha sonra gelecek.