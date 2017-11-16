Yeni Infınıtı Qx80 Dubaı Otomobil Fuarında Tanıtıldı

YENİ INFINITI QX80, DUBAI OTOMOBİL FUARI'NDA TANITILDI





Yeni INFINITI QX80 lüks SUV segmentinde, cesur oranlar ve güçlü gövde tasarımına sahip, kaliteli materyallerden yapılmış; elde üretilmiş hissi veren ileri teknolojilerle donatılmış lüks kabine sahip.Konfor, gelişmiş sürüş dinamikleri ile destek teknolojilerinin güvencesiyle harika bir yol arkadaşı…



INFINITI, üst segmentteki lüks SUV'si, yeni QX80'i 2017 Dubai Otomobil Fuarı'nda tanıttı. INFINITI'nin lüks SUV segmentindeki öncüsü konumunu bir adım daha ileri taşıyan QX80, INFINITI'nin "Güçlü Zarafet" tasarım dilini yeni ve cesur bir yolda, güçlü, modern ve etkileyici bir estetik anlayışı oluşturuyor.



Yeni INFINITI QX80!





INFINITI Başkan Yardımcısı Christian Meunier;



"Yeni INFINITI QX80, müşterilerimizin istedikleri her yere lüks içinde seyahat edebilmelerini mümkün kılma amacıyla tasarlandı ve geliştirildi. Markamızın dünya çapındaki lüks araç satışlarının yarısından fazlasını gerçekleştiği küresel tam ölçekli SUV segmentindeki konumumuzu kuvvetlendiriyoruz." dedi.



Yeni INFINITI QX80'nin kabininde yüksek kaliteli materyaller elde üretildi ve gelişmiş sürüş destek teknolojilerinin de katkısıyla; nezih ve ferah bir kabin ortaya çıkartıldı. Dinamik ancak konfor odaklı süspansiyonu ve 5.6 litrelik V8 motorunun 400 PS'lik güçlü performansı ile yeni QX80; sürücülere direksiyon başında kontrol ve güven hissi veriyor.



INFINITI QX80 Monograph



Yeni QX80'nin üretimi INFINITI'nin Japonya'daki Kyushu üretim tesisinde devam ediyor ve araç 2017 yılının sonlarından itibaren Kuzey Amerika, Asya ve Ortadoğu'da belirli INFINITI piyasalarında satılacak.



Güncel model, 2016 yılında dünya çapında 20.708 adetlik satış rakamı ile INFINITI'nin dünya çapındaki satışlarının %8,96'sını oluşturdu.



Dubai Otomobil Fuarı'nda, QX80 haricinde, INFINITI'nin Türkiye'de de satılan premium kompakt Crossover Q30, spor sedan Q50 ve spor coupe Q60 modelleri de sergilendi.



Yeni INFINITI QX80 hakkında tüm bilgiler



INFINITI



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