Yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni...
Yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi.
14.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:34
Yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA