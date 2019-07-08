Yeni İmza Stefano Dens, Sezonu Umutluyor
Yeni Bolonya'nın imzası Stefano Denswill, Club Brugge'ye katıldıktan sonra kulübün Avrupa futbolu kazanmasına yardım etmeyi umduğundan sezondaki tutkularından bahsediyor.
Yeni Bolonya'nın imzası Stefano Denswill, Club Brugge'ye katıldıktan sonra kulübün Avrupa futbolu kazanmasına yardım etmeyi umduğundan sezondaki tutkularından bahsediyor.
Kaynak: Dugout
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