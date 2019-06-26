Yeni İmza Gonzalo Maroni ile Özel Röportaj
Gonzalo Maroni, Club Atlético Boca Juniors'dan Sampdoria'ya katıldı. Maroni, Arjantin için 20 yaş altı seviyede 14 kez kapatıldı. Maroni, Copa América turnuvası konusundaki öngörüsünü ve Serie A'da oynama heyecanını tartışıyor.
Gonzalo Maroni, Club Atlético Boca Juniors'dan Sampdoria'ya katıldı. Maroni, Arjantin için 20 yaş altı seviyede 14 kez kapatıldı. Maroni, Copa América turnuvası konusundaki öngörüsünü ve Serie A'da oynama heyecanını tartışıyor.
Kaynak: Dugout
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