Yeni imaja büründü

Kızıl saçlarında değişikliğe giden Kuvancı, bakır modasına uydu. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncuya, beğeni ve olumlu yorumlar yağdı. Güzel oyuncunun, yeni saç modeli sevenleri tarafından tam not aldı.

Sezonun trendi bakır!

2020-21 Sonbahar/Kış sezonunda bakır tonlarının zirve yapacağını belirten Kolay, "Bu sezonun rengi hiç şüphesiz ki bakır. Beklenmedik yükselişiyle bakır dalgası Hollywood'u da ele geçirdi. Ayrıca şaşırtıcı bir şekilde, bakır, kızıl saçtan daha az bakım gerektiren bir renktir. Kışın içinizi ısıtacak kahve tonlarından bitter çikolata da bu sezon kendini gösteriyor" diyerek yeni trendlerin ipucunu verdi.