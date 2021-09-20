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Yeni imaja büründü

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Yeni imaja büründü

Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı, imajını yeniledi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra bakımlı saçlarıyla da çok gündeme gelen Kuvancı, her zaman olduğu gibi kendini ünlülerin kuaförü Sertaç Kolay'ın sihirli ellerine teslim etti.

Kızıl saçlarında değişikliğe giden Kuvancı, bakır modasına uydu. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncuya, beğeni ve olumlu yorumlar yağdı. Güzel oyuncunun, yeni saç modeli sevenleri tarafından tam not aldı.

Sezonun trendi bakır!

2020-21 Sonbahar/Kış sezonunda bakır tonlarının zirve yapacağını belirten Kolay, "Bu sezonun rengi hiç şüphesiz ki bakır. Beklenmedik yükselişiyle bakır dalgası Hollywood'u da ele geçirdi. Ayrıca şaşırtıcı bir şekilde, bakır, kızıl saçtan daha az bakım gerektiren bir renktir. Kışın içinizi ısıtacak kahve tonlarından bitter çikolata da bu sezon kendini gösteriyor" diyerek yeni trendlerin ipucunu verdi.
Yeni imaja büründü

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