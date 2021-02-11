Yeni iletişim teknolojilerinin ele alınacağı Dijital Dünya Çalıştayı İstanbul'da yapılacak
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Yeni iletişim teknolojilerinin ele alınacağı Dijital Dünya Çalıştayı İstanbul'da yapılacak

11.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:58
Yeni iletişim teknolojilerinin ele alınacağı Dijital Dünya Çalıştayı İstanbul'da yapılacak

Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen ve yeni iletişim teknolojilerinin ele alınacağı Dijital Dünya Çalıştayı 5-6 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen ve yeni iletişim teknolojilerinin ele alınacağı Dijital Dünya Çalıştayı 5-6 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

Anadolu Yayıncılar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda, dijital dünya, yeni iletişim teknolojileri, geleneksel medya ve Türkiye'nin tanıtımı, yerel ve ulusal medyanın ülke tanıtımına katkısı, yeni tür yayıncılık ve Türkiye'nin tanıtımı, global bilgi ağları, veri güvenliği ve iletişim gibi konular ele alınacak.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, teknolojinin gelişmesiyle yeni bir medya düzeninin ortaya çıktığını belirterek, televizyon izleme ve gazete okuma alışkanlıklarının değiştiğine işaret etti.

Artık sanal ve dijital bir dünya olduğuna dikkati çeken Burhan, "Yeni bir reklam anlayışı ortaya çıktı. Kişisel verileri korumak önemli hale geldi. Geleneksel medyanın bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Yerel medyanın yeni dijital ortama nasıl ayak uyduracağı gibi önemli konuları ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Sektörün önemli isimlerinin katılacağı çalıştay, 5-6 Mart'ta İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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