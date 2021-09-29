YENİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KONSEPT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. Yeri değişen ve yenilenen İlçe Nüfus Müdürlüğü konsept çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçemiz Kaymakamı Sayın Burak Bozkurt GÜRSES yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabilmeleri için Hükümet Konağının zemin katına taşınan ve ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlandırılması ve yeni konsept ile vatandaşlara daha ferah hizmet sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, vatandaşlarımıza ve personele hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri