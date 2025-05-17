Yeni Iğdır Üniversitesi rektörü kim oldu? Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Yeni Iğdır Üniversitesi rektörü kim oldu? Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Iğdır Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Iğdır Üniversitesi rektörü kim oldu?

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Gürel'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Ekrem Gürel kimdir? Iğdır Rektörü Ekrem Gürel kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yeni Iğdır Üniversitesi rektörü kim oldu? Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?


IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. EKREM GÜREL KİMDİR?

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel hakkında bilgiler güncelleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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